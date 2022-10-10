Прогноз погоды в Якутске на вторник, 11 октября

Фото: KP.RU

Днем 11 октября в Якутске температура воздуха составит до 0 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, днем юго-западный 4-9 м/с. Ночью -2-4°, днем 0,-2°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали плюс 1 градус, юго-восточный ветер 1 м/с.

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