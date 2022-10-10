На горячую линию 122 в Якутии поступило более 13 тысяч вопросов о мобилизации

Фото: KP.RU

На понедельник, 10 октября, на горячую линию 122 в Якутии всего поступило 13 190 обращений по частичной мобилизации, сообщает Мининноваций республики.

Чаще всего якутяне просят разъяснить, как проходит мобилизация, и спрашивают про добровольчество.

Линия начала работу 23 сентября.

Если вы у вас есть вопросы, вы также можете позвонить в единый кол-центр и спросить у дежурных операторов. Телефон: 122, добавочная цифра — 1.

Также официальную и достоверную информацию можно получить у чат-бота «Помощник Объясняем.рф»:

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