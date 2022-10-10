В Якутии назначен новый замминистра транспорта

Фото: скриншот эфира НВК Саха

Новым замминистра транспорта и дорожного хозяйства Якутии стал Семен Коркин. Об этом 10 октября сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем телеграм-канале.

Коркин работал руководителем Департамента водного и железнодорожного транспорта с 2018 года и по настоящее время.

Должность замминистра освободилась, когда был отправлен в отставку Алексей Филиппов. Причины освобождения Филиппова от должности не сообщались.

Филиппов занимал свою должность с октября 2018 года.

Справка КП:

Семён Коркин имеет высшее образование. В 2005 году окончил Государственную морскую академию им. Адмирала С.О. Макарова, в 2022 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Трудовую деятельность начал матросом-практикантом теплохода «Исидор Барахов» ОАО Государственная судоходная компания «Арктическое морское пароходство». После окончания учёбы работал инженером Службы эксплуатации ОАО СК «Арктическое морское пароходство».

С 2006 по 2015 годы был ведущим специалистом, главным специалистом, старшим референтом Секретариата заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия). В 2015 году назначен старшим референтом Департамента транспорта и жизнеобеспечения Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия). С марта 2015 по февраль 2018 года был руководителем отдела водного транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

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