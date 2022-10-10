В Якутске нехватка водителей привела к сбою в графике движения автобусов

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Жители Якутска жалуются на то, что автобусы ходят не по графику. В мэрии столицы республики пояснили, с чем связаны проблемы с расписанием общественного транспорта.

По информации директора НО «СоюзАвто» Андрея Косицкого, всего за неделю в городскую диспетчерскую поступило 16 жалоб на водителей частных перевозчиков. 7 раз жаловались на несоблюдение графика движения и 9 – на культуру обслуживания.

По словам заместителя главы города Антона Алексеенко, в сфере общественного транспорта в Якутске ощущается острая нехватка водителей категории «Д». По этой причине увеличились интервалы движения автобусов на ряде маршрутов.

«Водителей не хватает, это очень большая проблема. Техники, автобусов, в целом, пока достаточно, в этом году провели большое обновление автобусного парка, 100 новых автобусов для Якутска приобрели. А водителей, как у частных перевозчиков, так и ЯПАК, не хватает», – сказал он в прямом эфире телеканала «Вести-Саха».

Представитель городской администрации отметил, что поиск и обучение водителей идет постоянно. К примеру, сегодня проходят подготовку 10 будущих кадров МУП «Якутской пассажирской автокомпании».

Антон Алексеенко добавил, что автобусы Якутска перешли на зимнее расписание, что предполагает сокращение интервалов движения.

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