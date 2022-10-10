«Отсутствуют ущерб и угроза причинения вреда». «Саханефтегазсбыт» попытался оспорить штраф за нарушение антитеррористической безопасности

Фото: aosngs.ru

В августе мировой судья судебного участка №43 признал виновным АО «Саханефтегазсбыт» в нарушении антитеррористического законодательства. Как узнала «КП – Якутия», компания решила оспорить это решение в Якутском городском суде.

За нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса (часть 1 статьи 20.30 КоАП РФ) максимальное наказание – штраф в 100 тысяч рублей. Компанию же приговорили к минимальной выплате в 50 тысяч рублей.

Руководство предприятия не согласилось с этим приговором, и попыталось его оспорить. В своей жалобе «Саханефтегазсбыт» признает факт правонарушения, но просит изменить наказание со штрафа на предупреждение.

«Доводы о замене наказания в виде штрафа обосновывают тем, что лицом впервые совершено административное правонарушение отсутствуют имущественный ущерб и угроза причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде», – говорится в судебном акте на сайте Якутского горсуда.

На этот удивительный довод в решении суда указано, что одним из основных принципов противодействия терроризму является принцип приоритета мер предупреждения терроризма. Иными словами, чтобы не допускать возможный ущерб и угрозу причинения любого вида вреда, и придумали антитеррористические меры защиты.

Тот факт, что нарушение выявлено впервые, уже учтено как смягчающее обстоятельство, поэтому компании и было назначено минимально возможное наказание.

Кроме того, замена штрафа на предупреждение невозможна, потому что закон, по которому осудили «Саханефтегазсбыт», не предусматривает такого наказания. Таким образом Якутский горсуд не удовлетворил жалобу «Саханефтегазсбыта».

Предприятие может попытаться обжаловать это решение в Девятом кассационном суде общей юрисдикции во Владивостоке.

К слову, по этой же статье осудили компанию «Якутскэнерго», но энергетики сумели обжаловать свое дело и добиться нового рассмотрения.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.