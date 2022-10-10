17-летнему жителю Якутска грозит лишение свободы на 5 лет за кражу мотопомпы

Фото: doska.ykt.ru

Начав рабочий день, бригада строительной компании заметила пропажу инвентаря, а именно мотопомпы. С заявлением они обратились в отдел полиции №1 Якутска.

Сумму ущерба строители оценили примерно в 25 тысяч рублей.

Оперативно сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого в краже. Им оказался 17-летний местный житель.

По версии следствия, ночью молодой человек сломал арматурой замок строительного вагончика. Проникнув в помещение, он похитил мотопомпу. Чужое имущество подозреваемый сдал в комиссионный магазин за 5 тысяч рублей. Деньги парень потратил на личные нужды.

Заведено уголовное дело по части 2 статьи 158 Ук РФ «Кража», по которой ему грозит до 5 ле лишения свободы.

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