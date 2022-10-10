Глава Якутии дал поручения кабинету министров по реализации новых федеральных программ

Фото: Андрей Сорокин

Глава Якутии Айсен Николаев поставил задачи по реализации федеральных программ в регионе, сообщает пресс-служба правительства республики.

Вслед за федеральным центром глава Якутии призвал взять на контроль по снижению административной нагрузки на бизнес. Для этого правительство России отменило плановые проверки в 2023 году, их проведут только на предприятиях, деятельность которых отнесена к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска.

Айсен Николаев распорядился подготовить предложения по включению арктических населённых пунктов в программу «Единая субсидия». Это программа социального развития, благодаря которой из федерального бюджета финансируется, к примеру, строительство и ремонт объектов здравоохранения, а также закупается необходимое оборудование.

Кроме того, руководитель региона призвал не затягивать с внедрением мер для социальной защиты семей военнослужащих. Также он подчеркнул, что взаимодействие с воинскими частями, где находятся якутяне, должно быть системным. Это позволит оказывать мобилизованным необходимую помощь на местах.

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