Добывающие компании Якутии подарили детям из ДНР и ЛНР школьные принадлежности на два миллиона рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Добывающие компании Якутии собрали почти два миллиона рублей для детей из семей, приехавших в республику из Донецкой и Луганской областей, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

На эти деньги ребятам купили школьную форму, рюкзаки, тетради, ручки, дневники и т.п. В этом году они впервые пошли в местные школы.

«Коллективы компаний сами принимали решение, всей командой о том, что хотят оказать помощь детям из наших братских республик ДНР и ЛНР», — приводятся слова министра промышленности и геологии Якутии Максима Терещенко.

Отмечается, что за прошлый год компании перевели на реализацию в республике социальных проектов около пяти миллиардов рублей, не считая налогов.

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