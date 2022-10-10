В Якутии восстановили памятник герою ВОВ Федору Попову после вмешательства прокуратуры

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

В селе Сымах Мегино-Кангаласского района забросили памятник герою Советского Союза Федору Попову, пресс-служба прокуратуры республики.

Мемориальный комплекс, посвященный герою Великой Отечественной войны, носит статус культурного наследия местного (муниципального) значения. Но, как показал осмотр достопримечательности, должным образом за ним не следят, из-за чего памятник оказался в ненадлежащем состоянии. Пьедестал осыпался, отвалилась одна из плит барельефа, территория заросла травой сквозь плитку.

Районная прокуратура внесла представление главе администрации Батаринского наслега. После чего был проведен ремонт мемориального комплекса. Ответственное должностное лицо, не принявшего своевременно меры, привлечено к дисциплинарной ответственности.

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

>Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.