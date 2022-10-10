В Таттинском районе 8 муниципальных служащих оштрафованы за недостоверные сведения об имуществе и доходах

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Сотрудники администрации Тааттинского наслега предоставили работодателю неверные декларации о доходах и имуществе, сообщает прокуратура Якутии.
8 муниципальных служащих указали неполные сведения о своих доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
В связи с этим прокуратура внесла в адрес главы муниципального образования представление. Все сотрудники, допустившие правонарушение, привлечены к дисциплинарной ответственности и внесли правки.
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