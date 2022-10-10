Из-за плохого качества воды жителям Тикси сделали перерасчет на 700 тысяч рублей Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В поселке Тикси Булунского района зарегистрировано ухудшение качества холодной питьевой воды, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Лабораторные исследования проб воды выявили превышение допустимых норм по цветности, мутности и концентрации железа. Сотрудники прокуратуры сделали вывод, что местная ресурсоснабжающая организация не приняла должных мер по очистке воды.

Руководителю внесено представление, а также заведено дело по статье 6.5 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде).

В результате прокурорского реагирования должностные лица были штрафованы, и была проведена работа по очистке воды. Кроме того, жители поселка провели перерасчет платы за холодную воду на сумму 700 тысяч рублей.

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