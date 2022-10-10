В Якутске перед судом предстанет любительница пьяной езды, напавшая на знакомого с ножом Фото: Евгения ГУСЕВА

Якутский городской суд рассмотрит дело 37-летней местной жительницы, которую обвиняют в управлении автомобилем в пьяном виде и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает прокуратура Якутии.

В июне 2022 года женщина села за руль в нетрезвом состоянии. В этом виде ее остановили сотрудники полиции. Как выяснилось, ранее она уже была судима за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, в апреле этого года обвиняемая в ходе пьяной ссоры ударила своего знакомого ножом в область грудной клетки, причинив ему тяжкий вред здоровью.

Против нее было заведено уголовное дело сразу по двум статьям: по части 2 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения) и по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Прокуратура города Якутска утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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