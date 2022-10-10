Житель Якутска подозревается в насилии над несовершеннолетней племянницей

Фото: СУ СК РФ по Якутии

30-летний мужчина взят под стражу по подозрению в развратных действиях и изнасиловании своей несовершеннолетней племянницы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии.

В настоящее время установлено, что девочка 2007 года рождения, которая живет со своей тетей и ее мужем, неоднократно подвергалась сексуальным домогательствам и насилию со стороны мужчины с 2020 года.

Заведено уголовное дело по ч.2 ст.135 УК РФ (развратные действия) и п.«а» ч.3 ст.131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней с применением насилия). Подозреваемый педофил задержан и по ходатайству следователя помещен в СИЗО.

Девочке оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Расследование продолжается.

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