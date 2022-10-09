Прогноз погоды в Якутске на понедельник, 10 октября

Фото: KP.RU

Днем 10 октября в Якутске температура воздуха составит плюс 3 градуса, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью снег, днем небольшой мокрый снег, ветер юго-западный 2-7 м/с. Ночью -1-3°, днем +1+3°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в пять часов вечера в столице республики был зафиксирован плюс 1 градус.

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