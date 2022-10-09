В Якутии впервые прошел молодёжный нефтегазовый слет

Фото: пресс-служба Минобрнауки Якутии

С 6 по 8 октября в республике состоялся молодёжный нефтегазовый слет, организованный ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» при участии Малой академии наук РС(Я).

Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Якутии.

Отмечается, что в слете приняли участие 100 учащихся 9-11 классов, в том числе 55 учеников сети политехнических школ РС(Я) и 44 учащихся профильных Роснефть-классов из Якутска, Ленска и Мирного.

Прошли различные профориентационные игры, мастер-классы, квест и квиз. В итоге команды представили работы и защитили свои проекты.

По словам первого заместителя министра образования и науки Якутии Алевтины Аргуновой, участники слета, буквально с нуля разработавшие такие замечательные проекты, внесут свою лепту в развитие кадрового потенциала республики.

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