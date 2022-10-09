«Куда ты едешь…?!». В Якутске водитель на «Toyota Vitz» сбила пешехода, который снял это на телефон

Фото: УГИБДД по Якутии

Рано утром 9 октября по улице Билибина, возле дома 36/2 был совершен наезд на пешехода, сообщает пресс-служба УГИБДД по Якутии.

Оказалось, что женщина-водитель 1983 г. р., на автомашине «Toyota Vitz», во внутридворовой территории дома начала выполнять движение задним ходом. Эти маневры на телефон снимал 47-летний мужчина. Несмотря на его предупреждающие крики, женщина продолжала движение и сбила автора видеоролика.

В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.

Женщина отказалась проходить медицинское обследование на состояние опьянения. В ее отношении составили административный протокол. Ее ждет административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.