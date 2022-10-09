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Общество9 октября 2022 2:58

100 летящих пуночек. В гимназии Якутска открыли новый арт-объект

Арт-объект со ста летящими пуночками открыли в гимназии Якутска
Михаил ГОРОХОВ
Фото: Управление образования Якутска

Фото: Управление образования Якутска

Новый арт-обьект «Туллуктар», посвященный к 100-летию образования Якутской АССР открыли в гимназии «Айыы Кыhата», сообщает Управление образования Якутска.

На нем 100 пуночек взлетают вверх, «олицетворяя устремление гимназистов к знаниям, светлому будущему». Над проектом работали ученики гимназии под руководством учителя технологии Виталия Слепцова.

Фото: Управление образования Якутска

Фото: Управление образования Якутска

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