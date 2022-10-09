100 летящих пуночек. В гимназии Якутска открыли новый арт-объект

Фото: Управление образования Якутска

Новый арт-обьект «Туллуктар», посвященный к 100-летию образования Якутской АССР открыли в гимназии «Айыы Кыhата», сообщает Управление образования Якутска.

На нем 100 пуночек взлетают вверх, «олицетворяя устремление гимназистов к знаниям, светлому будущему». Над проектом работали ученики гимназии под руководством учителя технологии Виталия Слепцова.

Фото: Управление образования Якутска

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.