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Здоровье9 октября 2022 0:15

В Якутии выявлено 97 новых случаев COVID-19

За предыдущие сутки было выявлено 105 случаев
Михаил ГОРОХОВ
Фото: Олег УКЛАДОВ

Фото: Олег УКЛАДОВ

По состоянию на 9 октября в Якутии выявлено 97 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает телеграм-канал вице-премьера Ольги Балабкиной.

Из них в Якутске зарегистрировано 36 заболевших. Еще в 18 районах обнаружено от восьми до одного случая.

За сутки лабораториями республики проведено 1 099 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 597 030 тестов.

За последние сутки госпитализировано семь, а выздоровели 107 человек.

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