Якутский боксер Василий Егоров стал пятикратным чемпионом России

Фото: ЦСП "Триумф"

В Чите завершается чемпионат России по боксу. В число сильнейших вновь вошел лидер сборной Якутии Василий Егоров, сообщает Центр спортивной подготовки «Триумф».

В финальном бою весовой категории до 51 килограмм якутянин встретился с боксером из Дагестана Расулом Салиевым. Эти два спортсмена уже встречались на ринге, в 2019 году так же в бою за чемпионский титул в Самаре дагестанец сумел одолеть Егорова. Якутский боксер взял реванш в 2021 году на этом же соревновании в Кемерово.

8 октября 2022 года в упорной борьбе победа осталась за Василием Егоровым. Якутянин в пятый раз завоевывает титул чемпиона России.

«Знаю, что за меня болеют и переживают на родине. Это придает мне сил», –прокомментировал он.

Василий Егоров получил возможность выступить на мировой арене в состязаниях под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA). Как сообщает пресс-служба Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд, 5 октября совет директоров организации проголосовал за допуск боксеров из России и Белоруссии к соревнованиям.

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