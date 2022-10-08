Компания «Алмазы Анабара» вернулась к докризисным объемам производства

Фото: Алмазы Анабара

Генеральный директор АО «Алмазы Анабара» Павел Маринычев доложил главе Якутии Айсену Николаеву об итогах последнего производственного цикла, сообщает правительство республики.

Несмотря на сложности, за летне-осенний период 2022 года компания сумела добыть более 3,8 миллионов карат алмазов и более 190 килограмм драгоценных металлов. Как пояснил Павел Маринычев, это значит, что компания вернулась к докризисным объемам производства.

По его словам, в этом сезоне работали все производственные участки, 19 сортировочных комплексов. По плану были проведены все геологоразведочные работы. Сейчас на предприятии готовятся к промывочному сезону 2023 года. К завершению идет арктическая навигация по завозу грузов, производится ремонт инфраструктуры.

Фото: пресс-служба правительства Якутии

В конце года на предприятии ожидают положительные финансовые результаты.

Айсен Николаев напомнил о том, что в своей работе компания должна делать приоритет на местные кадры. Также в ходе встречи стороны обсудили реализацию социальных программ с участием компании в районах республики.

Справка «КП»:

АО «Алмазы Анабара» входит в группу компаний АЛРОСА

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