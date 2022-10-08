Якутский студент Уруйдан Сидоров стал лучшим шеф-поваром гастрофестиваля в Казахстане

Фото: ykt-ytts.obr.sakha.gov.ru

В столице Казахстана Астане завершился III Международный гастрономический фестиваль ASTAYfest – 2022. В числе его победителей студент Уруйдан Сидоров из Якутска, сообщает администрация Якутского технологического техникума сервиса.

Уруйдан Сидоров продемонстрировал свое мастерство и был признан лучшим в номинации «Шеф-повар – 2022».

Его преподаватель Саргылана Винокурова прошла стажировку и поучаствовала в гастрономических сетах и мастер-классах именитых шеф-поваров Казахстана, Турции, Кореи, Киргизии, Узбекистана.

Отмечается, что студенты ЯТТС с 2022 года перенимают опыт коллег на этом фестивале. В этом году еще 10 студентов приняли участие в номинации «Виртуальный профессионал» по компетенциям «Поварское дело» и «Кондитерское дело».

«Мы уверены, что партнерские отношения будут развиваться долгосрочно, эффективно и сотрудничество позволит повысить уровень подготовки квалифицированных кадров сферы питания, гостеприимства», – отмечается на сайте учебного заведения.

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