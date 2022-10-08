В Якутии разработают дополнительные меры поддержки семей военнослужащих

Фото: Мария Васильева

Глава Якутии Айсен Николаев поручил оперативно выработать дополнительные меры поддержки семей мобилизованных, сообщает пресс-служба правительства региона.

Оказать помощь планируется семьям, которые оказались в ситуации отсутствия кормильцев. Также правительство республики предложит варианты помощи для семей мобилизованных, работающих в сельском хозяйстве.

Кроме того, глава региона призвал руководителей районов не допускать того, чтобы семьям мобилизованных начисляли плату за детские сады и питание в школах. На подобные случаи жаловались жители маленьких сел. По его словам, лишнюю бюрократию поможет избежать комплексный подход к оказанию всех мер помощи военнослужащим.

С 5 октября 2022 года появилась возможность подать комплексное заявление в «одно окно» через МФЦ, а также через портал государственных и муниципальных услуг Республики Саха (Якутия) (e-yakutia.ru). В селах, где нет офисов МФЦ и нет возможности подать заявление в электронном виде, прием заявлений будет вестись через органы местного самоуправления.

«Сегодня непростительно любое затягивание сроков оказания помощи. Обращения от семей, начиная от помощи в быту, должны быть незамедлительно приняты в работу на местах», – считает Айсен Николаев.

О том, какие меры поддержки семей военнослужащих и мобилизованных граждан уже действуют в Якутии, читайте в материале «КП».

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