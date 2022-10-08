В парке Победы в Якутске устанавливают военную технику

Фото: «КримЯкутия»

В парке Победы в Гагаринском округе Якутска устанавливают демилитаризованную военную технику — танки, гаубицы, 100-миллиметровые пушки и зенитные установки.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава города Евгений Григорьев.

Всего здесь будут выставлены 12 единиц техники.

Ранее якутяне заметили на улицах города тралы, везущие куда-то танки. Фотографии появились в телеграм-канале «КримЯкутия».

Горожане гадали откуда и куда везут военную технику. Теперь уже понятно, что это для выставки.

Фото: «КримЯкутия»

Парк Победы находится возле стелы «Якутск» на Автостраде 50 лет Октября, напротив торгового центра «Ураса Молл».

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