В Якутске встретили вернувшихся со спецоперации бойцов ОМОНа и СОБРа

Фото: ЯСИА

В Якутск со специальной военной операции вернулись бойцы ОМОНа «Бизон» и СОБРа «Алмаз» Росгвардии, их встретили родные и друзья, сообщает издание ЯСИА.

Некоторые из ребят провели в зоне СВО полгода.

Спецназовцам от имени главы Якутии Айсена Николаева вручили юбилейные знаки «100-летие Якутской АССР».

«Важно, что наши ребята возвращаются, выполнив боевой приказ. Есть потери, но от этого мужество ребят ценится еще сильнее. Не менее важен вклад семей бойцов, которые дают им сил», — сказал руководитель администрации главы и правительства республики Георгий Михайлов.

Врио начальника управления Росгвардии по Якутии Алексей Гарагуля пожелал бойцам хорошо отдохнуть и полностью восстановиться.

«Каждый из вас проявил лучшие качества защитника Отечества. Не жалея себя, вы с честью выполнили поставленные задачи и в очередной раз проявили свой профессионализм и стойкость», — отметил он и поблагодарил матерей и жен, которые ждали своих сыновей и мужей.

Фото: ЯСИА

Фото: ЯСИА

Фото: ЯСИА

Фото: ЯСИА

Фото: ЯСИА

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