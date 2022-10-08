Михаила Черосова назначили и.о. руководителя Якутского НИИ сельского хозяйства ЯНЦ СО РАН

Фото: страница Михаила Черосова в соцсети «ВКонтакте»

Доктор биологических наук, руководитель группы геоботаники отдела ботанических исследований Института биологических проблем криолитозоны СО РАН Михаил Черосов назначен и.о. руководителя Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН».

Информацию «КП — Якутия» подтвердил сам Михаил.

«Назначили исполняющим обязанности, до выборов, в среду и сразу представили коллективу. В институте [биологических проблем криолитозоны] пока числюсь в отпуске, должен написать перевод. В планах активно работать во всех направлениях и, конечно, сконцентрироваться на сельском хозяйстве и институте», — сказал он.

Также собеседник поделился, что не собираеся бросать общественную работу и продолжает курировать научно-практическую конференцию для школьников «Шаг в будущее».

«Там уже все отработано. Мое участие на республиканском уровне и в какой-нибудь конкретный момент. Установление контактов с федералами отработано и идет по накатанной. К тому же это стало программой Малой академии наук, а это целая большая индустрия. НПК в надежных руках», — ответил он на наш вопрос о «ШВБ».

Справка

Михаил Михайлович Черосов родился в 1964 году в Якутске. Окончил Ленинградский государственный университет (с отличием).

С 1989 года — от лаборанта до замдекана по науке, профессора кафедры экологии, ЯГУ.

2000-2008 — директор Института северного луговодства Академии наук РС(Я).

2008-2013 — ведущий научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны СО РАН.

В н.в. руководитель группы геоботаники отдела ботанических исследований Института биологических проблем криолитозоны СО РАН.

Ведущий специалист в области фитоценологии антропогенной растительности Якутии, геоботаники Якутии, популяционной биологии и экологии растений, один из ведущих ученых России по рудеральной растительности. Председатель Якутского отделения Русского ботанического общества, член оргкомитета Лаврентьевских чтений РС(Я), исполнительный секретарь Якутского регионального координационного центра научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее», лауреат Государственной премии РС(Я) в области науки и техники среди молодых ученых и специалистов, лауреат Лаврентьевских чтений РС(Я), отличник образования РС(Я), лауреат национального фонда возрождения «Баргарыы» при президенте РС(Я).

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