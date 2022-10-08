В Якутии выявили 105 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По состоянию на 8 октября 2022 года в Якутии за минувшие сутки выявили 105 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает в своем телеграм-канале замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина.

Днем ранее суточный прирост больных COVID-19 в республике составил 112 человек, в столице региона — 47.

На субботу в Якутске зарегистрировали 40 новых случаев за сутки. В Томпонском и Усть-Майском районах — по семь, в Хангаласском — шесть, в Верхневилюйском, Нерюнгринском и Усть-Алданском — по пять, в Намском — четыре, в Горном, Жиганском, Ленском, Сунтарском и Таттинском — по три, в Анабарском, Верхнеколымском, Кобяйском, Оймяконском и Оленекском — по два, в Абыйском — один.

За сутки лаборатории республики провели 1947 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработан 2 595 931 тест.

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