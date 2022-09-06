«РусГидро» планирует построить ЛЭП «Сулгачи — Амга» в Якутии

Фото: правительство Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев подписал соглашение с «РусГидро» на ВЭФ-2022. Компания договорилась с республикой о сотрудничестве в развитии энергетической инфраструктуры региона. В первую очередь это касается надежного электроснабжения Амгинского района.

По задумке властей, в районе должна появиться новая высоковольтная линия. Речь идет о строительстве ЛЭП «Сулгачи — Амга» и подстанции в Амге на 110 кВ.

По плану ЛЭП должны протянуть за три года, объем инвестиций составит 1,5 миллиарда рублей. Николаев отметил, что новая линия не только обеспечит надежное энергоснабжение района, но и в целом отразится на развитии туристической и сельскохозяйственной сфер Якутии.

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