В Якутии создадут производство суперконденсаторов

Фото: правительство Якутии

В Якутии планируют создать высокотехнологичное производство суперконденсаторов. Глава республики Айсен Николаев подписал соглашение о сотрудничестве с президентом АО «Элемент» Ильей Иванцовым – именно его компания займется новым предприятием.

Суперконденсаторы могут использоваться как источники питания в различных сферах, от бытовых приборов до энергетики, транспортных систем и авиации. В Якутии их планируют производить на основе новых технологических разработок в области углеродных технологий.

«В перспективе это позволит создать сборочное производство суперконденсаторов на территории республики, инвестировать в оборудование порядка 500 млн рублей и создать новые рабочие места», – отметили в правительстве.

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