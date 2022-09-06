В Якутии к следующему пожароопасному сезону начали готовить парашютистов

Фото: правительство Якутии

В Якутии начали подготовку десантников-парашютистов, которых задействуют для тушения лесных пожаров. Их готовят к следующему году в Авиалесоохране республики. Переобучение уже проходят 10 сотрудников Сунтарского авиаотделения.

Пока будущие десантники-пожарные обучаются теории и упражняются в укладывании парашюта. Со следующей недели начнется практическая часть, в том числе с прыжками из самолета с парашютом.

Следующей весной начнется подготовка парашютной группы для Вилюйского и Нюрбинского авиаотделений. В правительстве добавили, что сейчас в якутской Аваиалесоохране задействованы 555 человек, из них 90 являются профессиональными парашютистами.

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