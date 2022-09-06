Якутянин во время ссоры сорвал с оппонента золотую цепочку и рискует сесть на несколько лет

Фото: МВД Якутии

В Якутске задержали мужчину, который отобрал у местного жителя золотую цепочку. Хозяин украшения накануне обратился в полицию: он рассказал, что цепочку у него отнял сосед.

По рассказу якутянина, он с коллегами мирно праздновал на квартире, когда к ним постучались соседи. Мужчина открыл им, разгорелся словесный конфликт, и тогда один из визитеров – 26-летний сосед, – силой сорвал с его шеи цепочку и убежал.

Владелец цепочки сразу же пошел в полицию, где заявил, что украшение стоило 100 тысяч рублей. Правоохранители наведались к соседу и забрали у него ювелирку – к слову, цепочку он собирался оставить себе, видимо чтобы носить на глазах у побежденного бывшего хозяина. В итоге украшение изъяли, а незадачливому похитителю теперь грозит серьезная статья о грабеже – и до четырех лет тюрьмы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.