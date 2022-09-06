Полиция ищет вандалов, осквернивших могилу погибшего в Сирии солдата

Фото: NERULIFE

В Якутии полиция занялась инцидентом на кладбище в Нерюнгри. Там неизвестные вандалы спилили с могилы изваяние пулемета: сама могила принадлежит солдату Алексею Соловьеву, погибшему в Сирии в 2017 году.

В МВД сообщили, что уже занимаются расследованием. Сотрудники разыскивают тех, кто может быть причастен к акту вандализма.

Поисками вандалов также занимаются родные Соловьева. Свидетелей, которые могут что-то знать, просят сообщить по телефону +79241748196.

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