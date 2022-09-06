Наркокурьера посадили на 10 лет за пересылку веществ из Челябинска в Якутию

Фото: МВД Якутии

В Якутии суд вынес приговор приезжему мужчине за пересылку наркотиков в республику. 29-летний житель Оренбурга решил подзаработать и устроился работать наркокурьером: он отправил крупную партию веществ в Якутск почтой и лично поехал в республику, чтобы принять посылку и расфасовать наркотики по тайникам.

История началась еще в ноябре: оренбуржец искал работу и нашел объявление о вакансии курьера в организации, которая якобы занимается доставкой посылок. На поверку оказалось, что работодатель занимается рассылкой наркотиков, однако мужчину это не смутило.

Новоиспеченный наркокурьер в марте приехал в Челябинск, а в мае забрал из тайника сверток с наркотиками, который весил больше килограмма. Он без проблем отправил посылку в Якутск, и уже в июне сам прибыл в город, чтобы получить отправление.

Забрав посылку он расфасовал ее по мелким пакетикам и начал делать закладки на улицах Якутска. На этом наркокурьер и попался – в середине июня его заметили за подозрительной работой правоохранители, и задержали с поличным.

Наркотики были найдены и в карманах задержанного, и на его квартире. В итоге суд решил, что «исправление осужденного возможно только в условиях его изоляции от общества». Изолировать оренбуржца решили надолго – в колонии строгого режима он проведет ближайшие десять лет.

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