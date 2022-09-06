Прогноз погоды в Якутске на среду, 7 сентября

Фото: KP.RU

Днем 7 сентября в столице республики температура воздуха достигнет плюс 12 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Дождь, ветер юго-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Ночью +6+8°, днем +10+12°», — говорится в прогнозе.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано плюс 16 градусов, ветер 3 м/с.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.