Отомстил за свое разбитое сердце: житель Якутска подозревается в краже золота у своей экс-возлюбленной

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

45-летний житель Якутска подозревается в краже золотых серег и девяти тысяч рублей у своей бывшей сожительницы, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Подозреваемый и пострадавшая раньше состояли в романтических отношениях. Однако какое-то время назад парочка сильно поругалась и рассталась. Спустя какое-то время мужчина начал скучать по своей возлюбленной и пришел к ней домой, чтобы помириться.

Однако в квартире своей дамы сердца он застал другого мужчину. Это его взбесило, и они снова поссорились. Перед уходом отвергнутый старый бойфренд прихватил золотые серьги и деньги, которые лежали в прихожей.

Украшения вернули законной хозяйке. Деньги мужчина успел потратить на утешение своего раненого сердца.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ — кража. Как оказалось, это не первое его преступление. Ранее он уже был судим по аналогичной статье.

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