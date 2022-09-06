В Якутске стартовал всероссийский турнир по шашкам памяти Николая Кычкина

Фото: пресс-служба УФКиМС

6 сентября в Республиканском шахматно-шашечном центре стартовал Всероссийский турнир по русским и стоклеточным шашкам памяти заслуженного тренера России Николая Кычкина, сообщает пресс-служба управления физической культуры и массового спорта.

На соревнованиях будут участвовать спортсмены из семи регионов России — Республики Бурятия, Башкирской Республики, Иркутской области, Красноярского края, Тверской области, Санкт-Петербурга и Якутии. Всего 56 спортсменов, среди которых 12 гроссмейстеров, 8 мастеров спорта РФ и 36 кандидатов в мастера спорта РФ.

Фото: пресс-служба УФКиМС

Семикратная чемпионка мира Тамара Тансыккужина отметила, что память о выдающемся наставнике Николае Кычкине должна жить, а его преданность своему делу служить примером для молодого поколения специалистов. Также она пригласила шашистов Якутии на международный турнир в Башкортостане, который пройдет в ноябре.

7 сентября пройдет встреча Тамары Тансыккужиной с якутской чемпионкой мира Матреной Ноговицыной. Матч начнется в 19 часов и будет транслироваться в прямом эфире телеканала НВК «Саха».

Турнир стартовал с дисциплины стоклеточные шашки. Восемь туров пройдут до 8 сентября. С 9 по 11 сентября пройдут игры по русским шашкам.

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