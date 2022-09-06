В Якутии на автодороге «Оймякон» введено ограничение до 5 тонн из-за дефектов моста

Фото: пресс-служба управления автодорог Якутии

С 6 сентября установлено временное ограничение по массе транспортных средств на участке км 31+973 региональной автодороги «Оймякон», сообщает пресс-служба управления автодорог Якутии.

Ограничение введено в связи с возникновением дефектов в конструкции мостового перехода через реку Сунтар. Поэтому для грузового автотранспорта массой свыше 5 тонн проезд временно закрыт.

Отмечается, что обслуживающая организация ООО «Бриз» немедленно приступит к ремонтным работам на мостовом переходе с установкой соответствующих дорожных знаков.

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