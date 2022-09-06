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Общество6 сентября 2022 6:42

Фотофакт: в Якутии ядовитая змея заползла прямо в центр села

Прямо на центральной улице села Чкалов поймали гадюку
Вера МАКАРОВА
Фото: газета «Хангалас»

Фото: газета «Хангалас»

Жители села Чкалов Хангаласского района Якутии на центральной улице поселка заметили ядовитую змею. Фотографией поделилась читательница районной газеты «Хангалас».

«Здравствуйте! У нас в селе Чкалов поймали гадюку», — пишет она.

Отмечается, что это уже третий случай для жителей села.

В первый раз гадюку заметили во время сенокоса.

Фото: газета «Хангалас»

Фото: газета «Хангалас»

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