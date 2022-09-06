Фотофакт: в Якутии ядовитая змея заползла прямо в центр села

Фото: газета «Хангалас»
Жители села Чкалов Хангаласского района Якутии на центральной улице поселка заметили ядовитую змею. Фотографией поделилась читательница районной газеты «Хангалас».
«Здравствуйте! У нас в селе Чкалов поймали гадюку», — пишет она.
Отмечается, что это уже третий случай для жителей села.
В первый раз гадюку заметили во время сенокоса.
Фото: газета «Хангалас»
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