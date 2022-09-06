Якутская компания «Сахачай» получила премию «Экспортер года» на ВЭФ-2022

Фото: sakhachai.ru

На VII Восточном экономическом форуме во Владивостоке компания «Сахачай» стала призером всероссийской премии «Экспортер года» на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Производитель якутского чая занял второе место в номинации «Экспортер года в сфере готовой продукции АПК». Руководитель торговой марки Нюргуяна Заморщикова стала третьей в номинации «Лучшая женщина-экспортер».

Фото: АГиП Якутии

Это первый этап конкурса. Он проводится в каждом федеральном округе. Следующий этап — всероссийский.

О компании «Сахачай»

Торговая марка осуществляет полный цикл производства чая на профессиональном оборудовании из дикорастущего сырья. Сбор сырья производится в экологически чистых районах Якутии.

«Представленные чаи созданы в тесном сотрудничестве с учеными-биологами, что гарантирует сохранение полезных свойств якутских дикоросов, оптимальное их сочетание в купажах и сочетание технологии производства. Учтены периоды сбора, сроки заготовки и условия транспортировки, от которых напрямую зависит качество продукции», — говорится на сайте компании.

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