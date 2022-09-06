Названы самые популярные августовские имена для детей в Якутии

Фото: ЯСИА

В Якутии в августе этого года появилось на свет 1 068 детей, в том числе 546 мальчиков и 522 девочки, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

По данным Управления ЗАГС, самыми популярными именами для девочек стали Ева, София, Алина, Аделина, Милана, Виктория, Амелия, Сайаана, Мия, Ангелина.

Для мальчиков — Лев, Артем, Марк, Виктор, Матвей, Мирон, Айтал, Арылхан, Айсен, Александр.

Данные по самым необычным именам не озвучены.

Ранее сообщалось, что всего за восемь месяцев текущего года в Якутии родились 7 520 детей — 3 908 мальчиков и 3612 девочек. Все новорожденные получат по 100 тысяч рублей капитала «Дети столетия», учрежденного к 100-летию ЯАССР главой республики Айсеном Николаевым. Отмечается, что на 5 сентября целевой капитал назначен 5 795 семьям.

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