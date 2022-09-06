Фото: скриншот видео

Во вторник, 6 сентября, в соцсетях распространилось видео длинной очереди в здании окружной администрации Якутска из желающих попасть на прием в дошкольный отдел управления образования.

Как пишет телеграм-канал «Дьиикэй», в коридоре стоят беременные женщины, социальное дистанцирование не соблюдается. Граждан принимают только с 9 до 12 часов.

Комментарий управления образования

Как сообщили «КП — Якутия» в мэрии, управление образования переезжает в новое здание, в связи с этим возникли организационные сложности. На первом этаже должен пройти ремонт для организации приема граждан по принципу «одного окна». Поэтому родителей просят заранее записываться на прием через портал электронных услуг.

«Необходимо помнить, что „живая“ очередь формируется из-за отсутствия записи по электронной очереди, предварительно записавшиеся проходят по времени», — напоминают гражданам.

Также в управлении предупредили, что с 8 сентября запись на прием в дошкольный отдел будет формироваться только по электронной очереди.

С 5 сентября увеличено количество приемных дней, а также количество записей в день.

Как электронно записаться на прием

Запись ведется на портале электронных услуг Якутии e-yakutia.ru.

Выбираете город Якутск, далее услугу «Запись в ведомство» — «Управление образования».

Контактные телефоны операторов дошкольного отдела: 40-03-41

Также ответы на часто задаваемые вопросы можно найти в телеграм-боте и канале.

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