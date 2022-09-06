В Якутске росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в грабеже

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Якутии

В Якутске патруль Росгвардии задержал мужчину по подозрению в совершении грабежа, сообщает пресс-служба ведомства.

Он открыто похитил сотовый телефон у прохожего на улице Лермонтова и после этого скрылся. На его поиски были ориентированы все наряды групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

На улице Петровского росгвардейцы заметили мужчину, который соответствовал описанию поступившей ориентировки. Его тут же задержали и доставили в полицию.

Потерпевший опознал подозреваемого — им оказался ранее судимый за совершение кражи 36-летний уроженец Таттинского района Якутии. Похищенное изъяли. Возбуждено уголовное дело.

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