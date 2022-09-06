Якутия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Якутия
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия6 сентября 2022 4:32

В Якутске росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в грабеже

Он открыто похитил у прохожего телефон на улице Лермонтова
Мария МАКАРОВА
Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Якутии

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Якутии

В Якутске патруль Росгвардии задержал мужчину по подозрению в совершении грабежа, сообщает пресс-служба ведомства.

Он открыто похитил сотовый телефон у прохожего на улице Лермонтова и после этого скрылся. На его поиски были ориентированы все наряды групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

На улице Петровского росгвардейцы заметили мужчину, который соответствовал описанию поступившей ориентировки. Его тут же задержали и доставили в полицию.

Потерпевший опознал подозреваемого — им оказался ранее судимый за совершение кражи 36-летний уроженец Таттинского района Якутии. Похищенное изъяли. Возбуждено уголовное дело.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.