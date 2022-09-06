В Якутии запустили четыре новых энергокомплекса на солнечных панелях

Фото: РусГидро

В Момском районе начали работу четыре автоматизированных гибридных энергокомплексов общей мощностью 7,2 МВт, сообщает ПАО «РусГидро».

В каждом энергокомплексе находится современная дизельная электростанция, солнечная электростанция и система накопления энергии, объединенные единой автоматизированной системой управления.

Новые энергокомплексы возведены в якутских селах Кулун-Елбют, Хонуу, Чумпу-Кытыл и Сасыр. Здесь зимой температура опускается ниже отметки минус 60 градусов.

Фото: РусГидро

Отмечается, что новые энергообъекты заменят дизельные электростанции с высоким расходом топлива. Напомним, что дизельное топливо доставлять на север Якутии очень долго и дорого. А новые энергокомплексы должны сократить расход дизеля на треть – ежегодная экономия составит более 980 тонн.

По соглашению с властями республики после 15 лет эксплуатации и возврата инвестиций, энергообъекты перейдут в собственность АО «Сахаэнерго». Сейчас эксплуатацию энергокомплексов будет осуществлять также «Сахаэнерго».

Напомним, что в Якутии уже работают два энергокомплекса на солнечных панелях в селе Улахан-Кюель и городе Верхоянске.

В рамках программы РусГидро, энергокомплексы с использованием ВИЭ будут построены в 72 населенных пунктах в Якутии и в семи на Камчатке. При этом общая мощность новых дизельных электростанций превысит 90 МВт, мощность ВИЭ-электростанций составит около 30 МВт. Все работы планируется завершить в 2023-2025 гг.

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