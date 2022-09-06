Движение поездов на участке Томмот — Нижний Бестях в Якутии восстановлено

Фото: АО «ЖДЯ»

На перегоне Олень – Кердем участка Томмот — Нижний Бестях железнодорожные пути, поврежденные из-за схода вагонов, отремонтированы, движение поездов полностью восстановлено, сообщает пресс-служба АО «Железные дороги Якутии».

С понедельника, 5 сентября, пассажирские поезда снова ходят по расписанию по своему маршруту.

Напомним, в ночь с 2 на 3 сентября на территории Хангаласского района в 76 км от поселка Нижний Бестях 15 пустых вагонов сошли с рельсов, всего в составе было 53 вагона. Никто не пострадал, однако были повреждены железнодорожные пути на 300 метрах.

Из-за аварии произошла задержка одного пассажирского поезда по направлению «Благовещенск Амурская область — Нижний Бестях». Пассажиров перевезли на автобусе.

Началась доследственная проверка. В ходе нее будет дана правовая оценка действиям локомотивной бригады поезда, должностным лицам, ответственным за обеспечение безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.

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