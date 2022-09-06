В Якутске вандалы разгромили теплую остановку

Фото: https://t.me/YakutskRF
На днях неизвестные вандалы разгромили новую теплую остановку по улице Кульбертинова в Якутске, сообщает телеграм-канал «Якутск».
Остановка была открыта только в прошлом году. Злоумышленники разбили стекла, сломали двери, повредили сиденья, обшивку стен и потолка.
Очевидцев или случайных свидетелей акта вандализма просят обратиться в управу Автодорожного округа, администрацию города Якутска или в полицию.
Фото: https://t.me/YakutskRF
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