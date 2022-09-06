Век воли не видать. Житель Якутии провел на свободе меньше суток и вновь угодил за решетку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поучительная история с закономерным итогом произошла в Якутии. Ею поделилась пресс-служба Верховного суда республики.

44-летний житель Якутска в августе прошлого года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу. Выйдя из колонии строгого режима, мужчина на радостях решил отметить это событие вместе с подругами.

Подруги познакомили его с еще одним мужчиной, и, когда вся компания шла к последнему домой, одна из женщин пожаловалась бывшему заключенному, что этот знакомый ранее бил их и натравливал на них свою собаку.

Мужчина вспылил, и около дома по улице Бестужева-Марлинского решил выяснить с новым знакомым отношения. В ходе ссоры он нанес потерпевшему несколько ударов в лицо, а когда тот упал на асфальт, продолжил беспорядочное избиение руками и ногами. Остановился только тогда, когда увидел на лице соперника кровь.

Якутский городской суд признал 44-летнего жителя Якутска виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека и приговорил его к 4 годам лишения с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Мужчина подал апелляцию, но Верховный суд республики оставил приговор без изменений.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.