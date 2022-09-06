Якутия на ВЭФ: подведены итоги первого дня

Фото: Андрей СОРОКИН

Первый день Восточного экономического форума во Владивостоке для Якутии ознаменовался подписанием ряда стратегических соглашений, сообщает ЯСИА.

Деловая программа Якутии на ВЭФ стартовала подписанием трехстороннего соглашения о строительстве дата-центра для энергоемких и блокчейн-вычислений в Мирнинском районе.

Одним из ключевых событий дня стал запуск угольного месторождения Сыллахское в Нерюнгринском районе. Предприятие планирует добывать до 6,5 тонн угля в год. Инвестиции в проект составят более 20 миллиардов рублей, будет создано 1170 рабочих мест.

Корпорация Дальнего Востока и Арктики и якутская компания «Айылга» подписали соглашение о строительстве в Якутске мусороперегрузочной станции с элементами сортировки мощностью 150 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. Объект по плану будет введен в третьем квартале 2023 года.

Также глава Якутии Айсен Николаев и генеральный директор «Почты России» Максим Акимов подписали соглашение, направленное на развитие региональных сельских почтовых отделений. Всего более 30 почтовых отделений планируется модернизировать в Якутии до 2023 года.

Якутия подписала договор о подготовке управленческих кадров «Муравьев-Амурский 2030» для Дальнего Востока. Он заключен между Фондом развития социальных инициатив, Якутией и Московской школой управления «Сколково». В программу вошли 50 человек, в том числе якутяне. Выпускники получат год бесплатного обучения с дальнейшим трудоустройством на государственную службу в ДФО на срок не менее двух лет.

В Якутске появится современный жилой комплекс Lena Pillars на берегу реки Лены. Также будет комплексно застроен квартал «Звездный». Еще одно соглашение предусматривает строительство в республике завода крупнопанельного домостроения. Мощности завода позволят ежегодно строить от 50 тысяч до 70 тысяч квадратных метров жилья.

Впереди у Якутии еще три дня на форуме, всего планируется подписание более 40 соглашений на сумму 330 миллиардов рублей. Напомним, что ВЭФ в седьмой раз проходит во Владивостоке — столице Приморского края.

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