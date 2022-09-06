Фото: Михаил ФРОЛОВ

По состоянию на 6 сентября в Якутии за сутки выявили 622 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 324 человека, сообщает в своем телеграм-канале замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина.

Вчера зафиксировали 645 случаев COVID-19, в столице республики — 303.

На вторник наибольшее количество заболевших зарегистрировали в Якутске — 398 человек. В Алданском, Мегино-Кангаласском районах — по 26 случаев, в Хангаласском — 25, в Намском — 18, в Чурапчинском — 15, в Мирнинском — 14, в Верхневилюйском — 12, в Вилюйском — 10, в Амгинском, Олекминском, Среднеколымском — по семь, в Ленском, Томпонском, Усть-Алданском — по шесть, в Горном — пять, в Жиганском, Кобяйском, Нерюнгринском, Сунтарском, Таттинском, Усть-Майском, Усть-Янском — по четыре, в Абыйском, Верхнеколымском — по два, в Момском, Оленекском — по одному.

За сутки лаборатории республики провели 1850 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 517 274 теста.

За последние сутки госпитализировано 38 человек, или 6,1% от общего количества выявленных случаев за сутки. На 6 сентября лечение в больницах получают 5,1% заболевших, дома — 94,9%.

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