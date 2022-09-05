Чиновников Якутии обязали активно вести аккаунты в «Одноклассниках» и «Вконтакте»

Фото: правительство Якутии

Правительство РФ определило соцсети, в которых российские власти должны вести свои аккаунты. Никаких сюрпризов не произошло – ключевыми были признаны «Вконтакте» и «Одноклассники». В правительстве Якутии отметили, что требование вступает в силу с 1 декабря.

«Какую информацию будут размещать госучреждения: отчеты о проводимых мероприятиях; комментарии по актуальным вопросам; актуальные контактные данные – адрес электронной почты и номера телефонов», – добавили в пресс-службе республиканского правительства.

Отметим, что сейчас многие госучреждения активно ведут аккаунты в «Телеграме» и уже упомянутом «Вконтакте». «Одноклассники» не так популярны в целом, и госведомства часто игнорируют их в своей работе.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.