В Якутии с начала года родились 7,5 тысяч «Детей столетия»

Фото: правительство Якутии

В Якутии за последние восемь месяцев родились 7 520 детей, попадающих в программу «Дети столетия». Ранее глава Якутии учредил юбилейные выплаты на малышей, родившихся в год 100-летия АССР. Каждая семья с ребенком, родившимся в 2022 году, получит 100 тысяч рублей.

Как рассказали в правительстве, на свет появились 3 908 мальчиков и 3612 девочек. Причем львиная доля детей (1 068) родилась в августе.

«На 5 сентября целевой капитал «Дети столетия» назначен 5 795 семьям. Из них 1 020 заявителей уже распорядились выделенными средствами на общую сумму 91 млн 379 тысяч рублей. Наиболее популярным направлениями использования капитала продолжает оставаться улучшение жилищных условий и приобретение транспортного средства», – подсчитали в правительстве.

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