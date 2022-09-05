Житель Якутии обокрал работодателя, чтобы выплатить долги

Фото: МВД Якутии

В Якутии местный житель совершил кражу, чтобы выплатить долги. Мужчина работал разнорабочим в компании, которая занималась ремонтом библиотеки в Якутске. В какой-то момент у ремонтников пропали инструменты, и начальство обратилось в полицию.

Представители компании пояснили, что кража была совершена в подсобке библиотеки, где рабочие делали ремонт. Похищены оказались бензопила, 2 болгарки, шуруповерт и перфоратор – общая стоимость украденного превысила 90 тысяч рублей.

Полицейские быстро вышли на главного подозреваемого – 20-летнего разнорабочего. Выяснилось, что мужчина влез в долги, и украл инструменты чтобы заплатить по счетам. Украденное он сдал в комиссионку, получив за инструменты 17 тысяч. Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы по статье о краже.

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